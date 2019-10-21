2019-10-21T17:41:30+03:00
Общество

Члена Общественный палаты в Мурманской области чуть не съели из-за фото холодильника, забитого икрой

Юлия Величко неудачно пошутила в своем Instagram
Мария ПАШЕНКОВА
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Именно эта фотография с кучей банок с красной икрой и вызвала возмущение северян. Фото: www.instagram.com/y.veli4koИменно эта фотография с кучей банок с красной икрой и вызвала возмущение северян. Фото: www.instagram.com/y.veli4ko
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К чиновникам и тем, кто занимает определенные посты, внимание более чем повышенное. Достаточно вспомнить, как отчитывали ульяновскую чиновницу Светлану Опенышеву за то, что в своем Instagrame всего лишь выложила фотографии. На них советник губернатора принимает ванну из нафталановой нефти.

В такую же неприятную ситуацию попала Юлия Величко, председатель регионального совета сторонников Мурманского отделения "Единой России", заведующая отделом организационной работы и информации Мурманского областного совета профессиональных союзов, и член региональной Общественной палаты. Подвел ее тоже пост в Instagram.

- Кризис?! Нее, не слышали! Вот, немного накатала баночек - #запасыназиму , - пишет Юлия в подписи к снимку с холодильником, забитым банками с красной икрой.

Не то чтобы этот деликатес - роскошь для Мурманской области с ее реками, полными семги. Но все же, как не впечатлиться - 19 банок с икрой! И это только первый ряд, а за ними-то еще несколько.

Пост Юлии Величко собрал немало возмущенных комментариев. "Пир во время чумы", "А по какого такому спорту вы спортсменка? По набиванию холодильника?", "Кому-то к пенсии прибавили 77 рублей, а у "слуги народа" икра в пять рядов", - вот лишь неполный список ехидных ответов под "золотым" постом.

Пришлось Юлии показать свой холодильник и пояснить, что на самом деле фотография не ее.

y.veli4koy.veli4ko
Икра в холодильнике
96 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Получилась неудачная глупая шутка с моей стороны, о которой я сожалею. фотография - "скрин" с интернета, - рассказала Юлия Величко "КП". - В моем холодильнике икры нет. Зато есть варенье морошковое и брусничное - тоже дары Севера, вкусные и полезные! Однако это не отменяет факта, что с икрой в Мурманской области – все в порядке.

К счастью, закидывать гневными сообщениями активистку северяне не стали. Ограничились тем, что пожурили в комментариях к записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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