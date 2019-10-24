Член "Единой России" из Мурманска: "Попытка пошутить в соцсетях обернулась несправедливой охотой на ведьм"

СЕГОДНЯ 15:45 2019-10-24T15:38:57+03:00

Юлия Величко уже не раз извинилась за свою шутку.

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В наше время стоит сто раз подумать, прежде чем выкладывать фотографию в соцсети. Учительниц травят за снимки в купальниках, воспитательниц детских садов - за откровенные фотосессии. А мурманчанка Юлия Величко, член регионального отделения "Единой России" и Общественной палаты уже который день отдувается за свою шутку.

Напомним, северянка выложила в свой Instagram фото холодильника, набитого красной икрой. И подписала его "Кризис?! Нее, не слышали! Вот, немного накатала баночек". Северянам, да и не только - пост приковал внимание все страны - это не понравилось. Посыпались обвинения, что это пир во время чумы.

Юлия несколько раз извинилась за пост. Но возмущение было так велико, что мурманчанке пришлось удалить аккаунт в Instagram.

- В последнее время социальные медиа нередко привлекают внимание к этическим скандалам с участием чиновников и депутатов, иногда оправданно, иногда – нет. Бывает нелегко разобраться в каждом отдельном инциденте, тем более что рядовому обывателю неинтересны детали, он спешит поделиться своими эмоциями с окружающими. К сожалению, в таких случаях истина зачастую становится жертвой фейковых новостей и досужих вымыслов. Попытка пошутить в соцсетях обернулась несправедливой охотой на ведьм, - еще раз прокомментировала ситуацию Юлия Величко.

ИСТОЧНИК KP.RU