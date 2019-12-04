Школы в Заозерске хотят объединить, чтобы повысить качество образования

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-04T14:49:50+03:00

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Не успел утихнуть скандал с коррекционной школой-интернатом в Кильдинстрое, которую хотела закрыть министерство образования Мурманской области за нерентабельностью, как разгорелся новый. На этот раз в Заозерске. Здесь хотят объединить две школы.

Глава региона уже отдал распоряжение не проводить никаких объединений, оптимизаций и закрытий без согласия его или первого вице-губернатора Заполярья Оксаны Демченко.

- Нам никто не объяснил, с какой целью надо объединять школу №288 и 289, повлечет ли это сокращение учителей и согласны ли мы, родители, на такие меры, - говорили местные жители на встречи с депутатом Мурманской областной Думы Олегом Черкашиным.

Однако в администрации Заозерска уверены, что действуют во благо подрастающего поколения.

- Вопрос с образованием в ЗАТО стоит очень остро. По результатам экзаменов, в этом году у Заозерска одни из самых худших показателей в регионе. Созданная рабочая группа, в которую вошли специалисты нашего Управления образования, к февралю должна оценить, насколько объединение школ в ресурсный центр поможет повысить качество обучения. Разумеется, при принятии решения будут учтены мнения педагогов, родительских комитетов и местных жителей, которые сегодня выступают категорически против, - объяснил корреспонденту «КП» свою позицию глава администрации ЗАТО Заозерск Ильяс Мазитов.

ИСТОЧНИК KP.RU