2019-12-03T22:10:47+03:00
Общество

Андрей Чибис: «Оптимизация или закрытие всех социально-значимых объектов только с согласия первого вице-губернатора Мурманской области»

Главе региона принесли обращение не объединять две школы в Заозерске, которое подписали больше сотни родителей
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис категорически против объединения школ без его ведома. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис категорически против объединения школ без его ведома. Фото: Правительство Мурманской области
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На те же грабли! То, как чутко прислушивается губернатор Мурманской области Андрей Чибис к мнению простых северян, стало понятно летом, когда после детального изучения ситуации, он решил не закрывать коррекционную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья в Кильдинстрое. Но не прошло и полгода, как история повторяется.

В Заозерске власти решили объединить школы №288 и 289. Однако большинство жителей военного гарнизона оказались категорически против. Тем более, что зачем проводиться оптимизация, родителям сообщить забыли.

- В приемную партии мне принесли обращение с просьбой не объединять две школы в Заозерске, под которым подписалось более сотни родителей ребят. Я уже говорил, коллеги, что вы слишком легко и играючи принимаете такие важные решения, - отметил Андрей Чибис. – Так вот теперь я официально запрещаю принимать решении об объединении, оптимизации или закрытии социально-значимых учреждений без согласия моего или первого заместителя! Не играйте с огнем! Увижу формализм в работе – после ряда предупреждений буду принимать кадровые решения!

ИСТОЧНИК KP.RU

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