2019-07-20T11:00:27+03:00
Общество

Победа: Андрей Чибис принял решение не закрывать коррекционную школу-интернат в Кильдинстрое

Кроме того, он попросил свои коллег прежде всего думать о людях [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис принял судьбоносное для Кильдинстроя решение. Фото: соцсетиАндрей Чибис принял судьбоносное для Кильдинстроя решение. Фото: соцсети
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До начала учебного года осталось чуть больше месяца и надежды педагогов Кильдинской коррекционной школы-интерната и родителей их воспитанников начали таять. Напомним, в апреле стало известно, что министерство образования Мурманской области намерено закрыть учреждение. В качестве причины назывались предписания Роспотребнадзора и даже аварийное состояние здания. Отчаявшиеся родители записали обращение к президенту России Владимиру Путину. И их услышали!.

- Коррекционная школа-интернат закрыта не будет! Месяц эксперты работали над этим вопросом, было много споров. Но вернувшись из Петербурга, я поставил точку, - сообщил о принятом решении врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. – Недопустимо разбираться с организационно-техническими и финансовыми вопросами, искать экономию там, где этого делать нельзя. Конечно, детям в этой школе-интернате будет лучше. Никакой угрозы жизни и здоровью в итоге выявлено не было. Те недостатки, которые нашли контролирующие органы, мы быстро устраним, и это позволит обеспечить детей, нуждающихся в особой помощи внимательным и трепетным к ним отношением.

Кроме того, Кильдинская школа, которая до сих пор была филиалом Мурманского учреждения, станет самостоятельным юридически лицом, которое возглавит прежний директор. Андрей Чибис лично проследит за тем, чтобы все эти решения были выполнены без сбоев, и с 1 сентября интернат открыл свои двери и принял всех желающих детей. Также глава региона попросил своих коллег в первую очередь думать о людях.

Андрей Чибис сообщил о своем решение не закрывать коррекционную школу-интернат в Кильдинстрое.Месяц эксперты работали над больным для жителей Кильдинстроя вопросом, и, наконец, решение принято. Автор: Правительство Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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