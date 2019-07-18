Родители детей из Кильдинской школы-интерната обратились за помощью к президенту

Вот уже три месяца жители Кильдинстроя борются за то, чтобы коррекционная школа-интернат, которая работала в поселке много лет, продолжила свое существование. Напомним, о своем намерении закрыть образовательное учреждение министерство образования Мурманской области заявило еще в начале апреля. В качестве одной из причин назывались предписания Роспотребндзора, на выполнение которых надо было 3,5 миллиона рублей, а в школу в сентябре пойдут только 10 ребят. Потом заговорили об аварийном состоянии здания 1939 года постройки.

Месяц назад школу-интернат посетил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и не увидел ничего аварийного. Однако окончательное решение по этому вопросу так и не было принято. Отчаявшиеся родители обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину, записав видеоролик и выложив его в соцсети.

- Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас помочь нам. Министерство образования Мурманской области планомерно в течение года ведет работу по закрытию уникальной школы-интерната для особых детей в поселке Кильдинстрой. Школа оборудована и оснащена по последнему слову техники. Родители обращались во все инстанции, но их никто не слышит, верят только на слово министру образования. Усилиями министра образования на конец учебного года в школе осталось 32 воспитанника человека, а было 60. Теперь оказалось нецелесообразно содержать наше учреждение. Пожалуйста, помогите нам в решение данного вопроса, - говорится в обращении.

Одновременно клич о помощи в соцсетях бросила северянка Любовь Плясунова-Соколова. Оказалось, что перевод детей из интерната в обычную школу ущемляет права не только особенных ребят, но и обычных.

- Министерство образования и науки Мурманской области вынесло решение закрыть коррекционную школу-интернат в Кильдинстрое для детей с ограниченными возможностями здоровья (письмо от 04.07.2019 года № 17-02/7237-ИК). При этом деток с интерната хотят перевести в местную общеобразовательную школу и отдать им предметные классы на третьем этаже, которые качественно отремонтированы и оснащены. Мы с большим пониманием и сочувствием относимся к больным деткам. Но почему наши дети должны лишаться своих оборудованных кабинетов? Уже четыре лучших кабинета отдали под музыкальную школу. Теперь наших детей лишают оборудованных кабинетов физики и математики. В одном общеобразовательном здании получается три школы. Не понятно, зачем нужно забирать здание школы-интерната у детей с ОВЗ, где им комфортно и при этом теснить наших детей? – возмущается Любовь Плясунова-Соклова.

Однако в министерстве образования Мурманской области «КП» заверили, что окончательное решения о закрытии Кильдинской школы-интерната пока не принято и когда это случится, неизвестно. Тем не менее, родители продолжают писать и Владимиру Путину, и Андрею Чибису, надеясь отстоять любимую школу.