Врио губернатора Андрей Чибис про коррекционную школу-пансионат в Кильдинстрое: "Я аварийного состояния не увидел"

СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-17T11:53:20+03:00

У учреждения скоро юбилей - 80 лет. Фото: Из архива Кильдинского отделения Мурманской коррекционной школы №

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О коррекционную школу-пансионат в Кильдинстрое продолжают ломать копья. Напомним, ее решили закрыть из-за многочисленных претензий со стороны контролирующих органов. Но родителей детей, которые там учились, были возмущены.

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис еще раз поднял этот непростой вопрос. И попросил министерство образования и науки еще раз объяснить, действительно ли надо закрывать школу.

- Здание очень старое, в нем много лет не было ремонта. У нас были предписания от Роспотребнадзора, что необходимо провести ремонт в спальнях и душевых, - пояснили в ведомстве.

Там постарались еще раз успокоить северян. Все педагоги получат работу в общеобразовательной школе Кильдинстроя, ребят переведут туда же, всю нужную технику и учебные пособия - тоже. Эта школа рассчитана на 800 человек, а учится в ней только 150 - места хватит.

Впрочем, Андрей Чибис таким ответом удовлетворен не был.

- Я сам приехал в школу-пансионат. И аварийного состояния не увидел, - отметил глава региона.

Он призвал серьезно относиться к проверкам, но при этом не забывать о человеческом факторе.

ИСТОЧНИК KP.RU