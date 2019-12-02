2019-12-02T17:56:32+03:00
Общество

Сотрудники ФСБ изъяли в Мурманском рыбном порту 350 килограммов рыбы

Также на предприятии проверили документы
Мария ПАШЕНКОВА
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Сотрудники ФСБ изъяли в рыбном порту документацию. Фото: архив ММРПСотрудники ФСБ изъяли в рыбном порту документацию. Фото: архив ММРП
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29 ноября работа Мурманского морского рыбного порта встала - сюда пришли сотрудники ФСБ. Напомним: службу безопасности интересовали разные стороны жизни предприятия от эксплуатации причалов до законности лицензии на нефтеперевалку и прозрачности в уплате налогов.

Из порта также были изъяты разные вещи и документы.

- Сотрудники ФСБ изъяли на холодильниках порта 350 килограммов продукции разных собственников. Претензия - отсутствие маркировки. Маркировка партии была на палетте (упаковке), паллет расформировывали, выдирали коробки с отвалившимися этикетками, - сообщила пресс-служба порта.

Помимо этого сотрудники службы безопасности забрали и оригиналы техпаспортов на оборудование холодильников №3 и №5, а также 1187 листов заключения экспертизы промышленной безопасности на это же оборудование.

Официального комментария по случившегося со стороны ФСБ все еще нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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