Сотрудники ФСБ изъяли в Мурманском рыбном порту 350 килограммов рыбы
29 ноября работа Мурманского морского рыбного порта встала - сюда пришли сотрудники ФСБ. Напомним: службу безопасности интересовали разные стороны жизни предприятия от эксплуатации причалов до законности лицензии на нефтеперевалку и прозрачности в уплате налогов.
Из порта также были изъяты разные вещи и документы.
- Сотрудники ФСБ изъяли на холодильниках порта 350 килограммов продукции разных собственников. Претензия - отсутствие маркировки. Маркировка партии была на палетте (упаковке), паллет расформировывали, выдирали коробки с отвалившимися этикетками, - сообщила пресс-служба порта.
Помимо этого сотрудники службы безопасности забрали и оригиналы техпаспортов на оборудование холодильников №3 и №5, а также 1187 листов заключения экспертизы промышленной безопасности на это же оборудование.
Официального комментария по случившегося со стороны ФСБ все еще нет.
ИСТОЧНИК KP.RU