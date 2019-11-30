Стали известны подробности работы ФСБ в Мурманском рыбном порту
Днем 29 ноября в Мурманский морской торговый порт пришли сотрудники ФСБ. Официального комментария от службы, что же заинтересовало ее на предприятии, нет. Зато подробности рассказали в самом порту.
Сотрудники ФСБ пришли в масках и при оружии - привычная практика.
- Забавно, что они прибыли сразу после того, как из управления порта уехала группа школьников – на экскурсию в южный грузовой район ММРП в рамках программы профориентации. В отличие от школьников, силовиков не интересовала работа кранов и электропогрузчиков, они сразу запросили 1С-сервер и документы, - сообщили в пресс-службе ММРП.
Как стало известно, порт заподозрили в уходе от уплаты налогов и других преступлениях. Изымались, в частности, договора с рыбопромысловыми компаниями и документы по расходам на ремонты в 2018 году.
Также ФСБ проверяет законность лицензии на нефтеперевалку. - Нас удивляет стиль работы силовиков, мы могли предоставить эти документы в добровольном порядке, по запросу. Сейчас работа управления практически парализована, хотя в этот день мы должны были согласовать проект по работе с одним из стратегических партнёров, - рассказывает исполнительный директор Мурманского морского рыбного порта Даниил Полещук. – Кроме того, порт обвинили в уклонении от уплаты налогов, хотя мы добросовестно проводим все отчисления.
Как считают сотрудники порта, за обысками стоит жалоба на предприятие от "Нацрыбресурса", с которым уже долгое время длится противостояние по причалам.
ИСТОЧНИК KP.RU