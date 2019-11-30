2019-11-30T11:31:08+03:00
Общество

Стали известны подробности работы ФСБ в Мурманском рыбном порту

Сотрудники службы в масках и с оружием приехали сразу после отъезда школьной экскурсии
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Порт заподозрили в уходе от уплаты налогов и других преступлениях. Фото: https://vk.com/club23578257Порт заподозрили в уходе от уплаты налогов и других преступлениях. Фото: https://vk.com/club23578257
Изменить размер текста:

Днем 29 ноября в Мурманский морской торговый порт пришли сотрудники ФСБ. Официального комментария от службы, что же заинтересовало ее на предприятии, нет. Зато подробности рассказали в самом порту.

Сотрудники ФСБ пришли в масках и при оружии - привычная практика.

- Забавно, что они прибыли сразу после того, как из управления порта уехала группа школьников – на экскурсию в южный грузовой район ММРП в рамках программы профориентации. В отличие от школьников, силовиков не интересовала работа кранов и электропогрузчиков, они сразу запросили 1С-сервер и документы, - сообщили в пресс-службе ММРП.

Как стало известно, порт заподозрили в уходе от уплаты налогов и других преступлениях. Изымались, в частности, договора с рыбопромысловыми компаниями и документы по расходам на ремонты в 2018 году.

Также ФСБ проверяет законность лицензии на нефтеперевалку. - Нас удивляет стиль работы силовиков, мы могли предоставить эти документы в добровольном порядке, по запросу. Сейчас работа управления практически парализована, хотя в этот день мы должны были согласовать проект по работе с одним из стратегических партнёров, - рассказывает исполнительный директор Мурманского морского рыбного порта Даниил Полещук. – Кроме того, порт обвинили в уклонении от уплаты налогов, хотя мы добросовестно проводим все отчисления.

Как считают сотрудники порта, за обысками стоит жалоба на предприятие от "Нацрыбресурса", с которым уже долгое время длится противостояние по причалам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Долги за электричество привели к коммунальной беде в Зареченске
Границу между Мурманской областью и Республикой Карелией хотят точно описать
Жители Полярного: "Нас едят собаки"
Мурманскую западную популяцию северного оленя занесут в Красную книгу
Крупное ДТП под Мончегорском: на автотрассе Кола столкнулись два грузовика и ВАЗ
Версия: Ирина Аллегрова отказалась выступать в Мурманске из-за холода
В Мурманске на территории Больничного городка вместо деревяшек создадут новый микрорайон
В Мурманский рыбный порт с обысками пришла ФСБ
Октябрьский суд Мурманска запретил работу бани "Громада"
В Кировске хозяйка выставила двух хаски на мороз из-за ремонта
Водителя из Мурманска, который насмерть сбил пешехода, отправили в колонию на полтора года
На трассе "Кола" в Мурманской области машина насмерть сбила лося
Мурманская область прославилась самым сильным падением зарплат
Сотрудник гипермаркета в Мурманске подобрал с земли «меченый» бумажник покупателя
В Шереметьево уборщица из Кыргызтана присвоила наручные часы мурманчанки
"Илон Маск будет нервно курить в сторонке": Сергея Шнурова позвали в Снежногорск посмотреть на сварщиков
В Мурманской области появится уполномоченный по правам инвалидов
«Магниту» разрешили продавать алкоголь в Мурманской области
Депутаты Мурманской областной Думы возмутились тратами на советников губернатора
Житель Мурманска вместе с сообщниками отмыл почти сто миллионов рублей
«Темная лошадка» из Мурманска взяла «золото» и «серебро» в шахматах-блиц
Появились фотографии и видео с места столкновения самосвалов на карьере в Ковдоре
«Комсомольская правда»-Мурманск» подвела итоги фотоконкурса «Я – мама!»
Кольская АЭС привезла в Кузомень 37 мешков овса и 20 мешков комбикорма для диких лошадок
В школы, детсады и больницы Мурманской области поставляли некачественное масло
В Мурманской области одни из самых высоких тарифов по коммунальным услугам