В Мурманский рыбный порт с обысками пришла ФСБ
Пятница в Мурманском морском рыбном порту оказалась вовсе не расслабленной. 29 ноября на предприятие нагрянули сотрудники ФСБ.
- В управление рыбного порта - маски-шоу. Нагрянуло 20-30 сотрудников ФСБ, вооруженных. Обвиняют в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном владении причалами, - подтвердили информацию в "Твиттере" рыбного порта его представители.
Напомним: по причалам тяжбы и споры идут уже не первый год. Сейчас они находятся в ведении "Нацрыбресурса", и их состояние оставляет желать лучшего. На капитальный ремонт сооружений понадобится 6,62 миллиарда рублей.
Подробности работы ФСБ в порту пока не сообщаются. Известно только, что изымаются документы предприятия за разные годы.
Напомним: весной этого года обыски прошли в квартире родителей мурманского правозащитника.
ИСТОЧНИК KP.RU