В Мурманский рыбный порт с обысками пришла ФСБ

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-29T15:07:56+03:00

Один из интересов ФСБ в отношении Мурманского рыбного порта - история с причалами. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Предприятие подозревают в уклонении от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности

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Пятница в Мурманском морском рыбном порту оказалась вовсе не расслабленной. 29 ноября на предприятие нагрянули сотрудники ФСБ.

- В управление рыбного порта - маски-шоу. Нагрянуло 20-30 сотрудников ФСБ, вооруженных. Обвиняют в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном владении причалами, - подтвердили информацию в "Твиттере" рыбного порта его представители.

Напомним: по причалам тяжбы и споры идут уже не первый год. Сейчас они находятся в ведении "Нацрыбресурса", и их состояние оставляет желать лучшего. На капитальный ремонт сооружений понадобится 6,62 миллиарда рублей.

Подробности работы ФСБ в порту пока не сообщаются. Известно только, что изымаются документы предприятия за разные годы.

Напомним: весной этого года обыски прошли в квартире родителей мурманского правозащитника.

ИСТОЧНИК KP.RU