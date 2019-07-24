Причалы Мурманского рыбного порта, находящиеся в ведении «Нацрыбресурса», пришли в ужасное состояние

Причалы Мурманского морского рыбного порта – настоящее яблоко раздора между собственно портом, ФГУП «Нацрыбресурс» и арендаторами. К ситуации привело отсутствие здравой государственной политики в отношении причалов в Мурманске.

Доклад московских контролеров

На днях из местного филиала «Нацрыбресурса в порт прислали справку о состоянии причалов. Документы составлены по итогам осмотра представителями центрального офиса. На бумаге черным по белому написано, что объекты захламлены мусором, есть следы пролива нефтепродуктов, обнаружена «бесхозяйная» труба, через которую идет сброс рыбных отходов. Особенно все плохо в Северном грузовом районе.

- «На причале №0 отсутствует колесоотбойный брус», «причалы №№5-7, №№ 8-11 – локальные просадки грунта», «причал 12 – образовался провал из-за нарушения грунтонепроницаемости шпунтовой стенки», «причал 13 – локальные просадки грунта, в шпунтовой стенке обнаружены повреждения», «на причалах 17-19 – локальное продавливание плит покрытия», - говорится в документе.

По Южному грузовому району ситуация немногим лучше: «Причал 45 – сняты плиты покрытия», «на причалах 44-42 имеются просадки грунта в стыках плит покрытия, [которые] имеют характер объемности по глубине и ширине».

Но в порту и так знают о проблеме, более того, давно и активно говорят о ней. Дело в том, что после акционирования рыбный порт оставался в госсобственности, однако средств из федерального бюджета на реконструкцию причалов не выделялось. А полученных в рамках доверительного управления причалами денег не хватало на полноценный ремонт.

Государство могло заработать на концессии, но…

В конце 2015 года порт был приватизирован. Новое руководство серьезно озаботилось состоянием причалов и другой инфраструктуры порта. Проведенная в 2016 году оценка стоимости ремонта показала, что износ гидротехнических сооружений составляет от 13 до 38 %. И на капитальный ремонт понадобится 6,62 миллиарда рублей.

Чтобы решить проблему, Мурманский морской рыбный порт разработал в 2017 году проект концессии – государственно-частного партнерства по причалам. Он нужен был чтобы иметь возможность вкладываться в их капремонт и реконструкцию. Согласно проекту, порт в должен был инвестировать в причалы свыше 9,6 миллиарда рублей. Еще 0,76 составила бы общая сумма ежегодных платежей порта государству, как концеденту.

Проект получил предварительное одобрение Минэкономразвития, но был проигнорирован Росимуществом. Ведомство досрочно расторгло договор доверительного управления с портом, а причалы под влиянием Росрыболовства были переданы «Нацрыбресурсу».

Все мы знаем, что было дальше. ФГУП не хотел тратить средства на ремонт причалов и сдал объекты в Южном грузовом районе, где происходит основная выгрузка промысловых судов, в аренду новым компаниям. Причем без сохранения рыбной специализации!

КСТАТИ

То, в каком состоянии сейчас находятся государственные причалы, находящихся на балансе «Нацрыбресурса», не секрет и для государства. В декабре 2018 года Первомайский суд Мурманска вынес решение по иску прокуратуры к ФГУП и обязал «Нацрыбресурс» капитально отремонтировать причалы № 9 – 11, чей износ составляет более 30%.