2019-02-20T16:47:09+03:00
Общество

Мурманский рыбный порт потерял свои причалы через арбитражный суд

«Росимущество» и «Нацрыбресурс» всерьез намереваются завладеть пирсами, которые ранее сдавали в аренду предприятию
Иван ПЕТРОВ
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Мурманский рыбный порт будет обжаловать решение арбитражного суда, по которому предприятие теряет контроль над своими причалами.Мурманский рыбный порт будет обжаловать решение арбитражного суда, по которому предприятие теряет контроль над своими причалами.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Сапожник без сапог, парикмахер без ножниц... В такое незавидное положение рискует попасть одно из старейших предприятий областного центра. Мурманский морской рыбный порт (ММРП) лишился своего важнейшего инструмента - причалов. Фемида не пошла предприятию на встречу в его попытке оставить имущество за собой.

- Информация о принятом судебном акте - в иске отказать полностью, - сообщил портал арбитражного суда Мурманской области 20 февраля.

Конечно же, сугубо физически каждый из 50-ти пирсов находятся на своем законном месте. И будет находиться там. Никакой могущественный джин не перенес причалы за пределы Мурманска. Но вот с юридической точки зрения ММРП теряет право на их использование. Понятное дело, это серьезно угрожает рыбному промыслу - куда будут причаливать траулеры? В ближайшее время портовики постараются обжаловать решение арбитражного судьи Марии Гоман.

Напомним, свои причалы ММРП фактически арендовал у «Росимущества». Но в какой-то момент госкорпорация расторгла соглашение. В качестве предлога такого шага называлась изношенность пирсов. Причалы передали «Нацрыбресурсу», однако ММРП не признал такое решение законным. В прошлом году портовики подали иск, в надежде сохранить причалы за собой. Именно этот иск отклонили сегодня в арбитраже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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