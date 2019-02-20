Мурманский рыбный порт потерял свои причалы через арбитражный суд

СЕГОДНЯ 16:40 2019-02-20T16:47:09+03:00

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Сапожник без сапог, парикмахер без ножниц... В такое незавидное положение рискует попасть одно из старейших предприятий областного центра. Мурманский морской рыбный порт (ММРП) лишился своего важнейшего инструмента - причалов. Фемида не пошла предприятию на встречу в его попытке оставить имущество за собой.

- Информация о принятом судебном акте - в иске отказать полностью, - сообщил портал арбитражного суда Мурманской области 20 февраля.

Конечно же, сугубо физически каждый из 50-ти пирсов находятся на своем законном месте. И будет находиться там. Никакой могущественный джин не перенес причалы за пределы Мурманска. Но вот с юридической точки зрения ММРП теряет право на их использование. Понятное дело, это серьезно угрожает рыбному промыслу - куда будут причаливать траулеры? В ближайшее время портовики постараются обжаловать решение арбитражного судьи Марии Гоман.

Напомним, свои причалы ММРП фактически арендовал у «Росимущества». Но в какой-то момент госкорпорация расторгла соглашение. В качестве предлога такого шага называлась изношенность пирсов. Причалы передали «Нацрыбресурсу», однако ММРП не признал такое решение законным. В прошлом году портовики подали иск, в надежде сохранить причалы за собой. Именно этот иск отклонили сегодня в арбитраже.

ИСТОЧНИК KP.RU