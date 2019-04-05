2019-04-05T14:27:18+03:00
Общество

Институт права и публичной политики обратился в ООН из-за обысков в квартире мурманского правозащитника

Александра Передрука заподозрили в знакомстве с архангельским подрывником
Мария ПАШЕНКОВА
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В квартире родителей Александра Передрука прошли обыски по делу о взрыве в здании ФСБ Архангельска.В квартире родителей Александра Передрука прошли обыски по делу о взрыве в здании ФСБ Архангельска.
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На этой неделе правозащитник Александр Передрук написал у себя в Facebook, что в мурманской квартире, где он раньше был прописан, а теперь живет его семья, прошли обыски.

Следователи заподозрили, что Александр мог быть знаком с молодым человеком, устроившим теракт в здании ФСБ в Архангельске. Из квартиры правозащитника изъяли флешку и ноутбук.

Коллеги северянина возмутились случившемся и обратились в ООН с просьбой расследовать ситуацию

- Институт права и публичной политики считает действия властей актом запугивания и репрессией за правозащитную деятельность Александра Передрука. Являясь партнером проекта Института по стратегическим конституционным судебным разбирательствам, господин Передрук выиграл несколько дел в Конституционном суде России, касающихся отсрочки военной службы. С 2017 года он успешно представляет активистов, преследуемых за мирные протесты, как в российских судах, так и в Европейском суде по правам человека, - пояснили авторы обращения на своем сайте.

В Институте просят у ООН защиты для правозащитника и его семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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