Умер ворон со сломанным крылом, которого выхаживала жительница Мурманска

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-30T20:15:03+03:00

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Со своим питомцем всегда расставаться тяжело, особенно если ты успел сильно привязаться к нему. Мурманчанке Наталье Раевской было непросто говорить о том, что ее ворон Крош со сломанным крылом, которого она выхаживала еще с апреля, а после путешествовала с ним по Хибинам, погиб.

- Крош умер в среду,13 ноября. Я никак не могла об этом написать, и сейчас тоже трудно. Сложно сказать что случилось. Возможно, состояние здоровья подвело - его все время от чего-то лечили, легкие и сердце были не в порядке, стресс, возможно возраст. Скорее всего, сочетание всех факторов. Столько у нас с ним было интересного! Я знала, что без крыла и с его проблемами, он долго не проживет, но надеялась, что он будет со мной подольше. Очень больно. Мы его очень любили, - рассказала о своей утрате своей странице в соцсетях Наталья Раевская.

Пернатый, который отошел в мир иной, был не единственной птицей в доме мурманчанки. Сейчас она также заботится о двух совах и сойке.

ИСТОЧНИК KP.RU