С экс-министром энергетики и ЖКХ Владимиром Гноевским попрощались под Лободу

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-28T09:02:22+03:00

Бывший руководитель ведомства не захотел быть чиновником, но решил остаться в отрасли [видео]

Изменить размер текста: A A

На сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский все еще значится министром. Но сотрудники ведомства 27 ноября попрощались со своим начальником.

С инаугурации Андрея Чибиса губернатором, которая состоялась 27 ноября, шло формирование нового состава правительства. Не всем, кто работал с Мариной Ковтун, нашлось в нем место. Владимир Гноевский стал одним из тех, кто удержался в своем кресле после приезда Андрея Владимировича из Москвы, хотя к нему у нового главы региона было много вопросов. Но вот после выборов он сам решил не задерживаться в "белом доме".

- Он не очень хочет быть чиновником. Однако отрасль на совсем не покидает. О его назначении скоро узнаем, - сообщил Андрей Чибис во время презентации нового состава правительства.

Сотрудники министерства попрощались с руководителем, который стоял у руля ведомства с апреля 2013 года, видео на песню Лободы InstaDrama, которое разместили в официальном аккаунте в Instagram.

- Сегодня мы перелистываем страницу нашей истории. До свидания, Владимир Николаевич! Спасибо за совместную работу! - подписали уже бывшие коллеги ролик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/746565" frameborder="0"></iframe> Владимир Гноевский_Лобода.Видео: www.instagram.com/minenergo_murman

ИСТОЧНИК KP.RU