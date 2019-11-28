С экс-министром энергетики и ЖКХ Владимиром Гноевским попрощались под Лободу
На сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский все еще значится министром. Но сотрудники ведомства 27 ноября попрощались со своим начальником.
С инаугурации Андрея Чибиса губернатором, которая состоялась 27 ноября, шло формирование нового состава правительства. Не всем, кто работал с Мариной Ковтун, нашлось в нем место. Владимир Гноевский стал одним из тех, кто удержался в своем кресле после приезда Андрея Владимировича из Москвы, хотя к нему у нового главы региона было много вопросов. Но вот после выборов он сам решил не задерживаться в "белом доме".
- Он не очень хочет быть чиновником. Однако отрасль на совсем не покидает. О его назначении скоро узнаем, - сообщил Андрей Чибис во время презентации нового состава правительства.
Сотрудники министерства попрощались с руководителем, который стоял у руля ведомства с апреля 2013 года, видео на песню Лободы InstaDrama, которое разместили в официальном аккаунте в Instagram.
- Сегодня мы перелистываем страницу нашей истории. До свидания, Владимир Николаевич! Спасибо за совместную работу! - подписали уже бывшие коллеги ролик.
Владимир Гноевский_Лобода.Видео: www.instagram.com/minenergo_murman
ИСТОЧНИК KP.RU