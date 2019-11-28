2019-11-28T09:02:22+03:00
Политика

С экс-министром энергетики и ЖКХ Владимиром Гноевским попрощались под Лободу

Бывший руководитель ведомства не захотел быть чиновником, но решил остаться в отрасли [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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27 ноября сотрудники министерства попрощались со своим уже бывшим начальником.27 ноября сотрудники министерства попрощались со своим уже бывшим начальником.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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На сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский все еще значится министром. Но сотрудники ведомства 27 ноября попрощались со своим начальником.

С инаугурации Андрея Чибиса губернатором, которая состоялась 27 ноября, шло формирование нового состава правительства. Не всем, кто работал с Мариной Ковтун, нашлось в нем место. Владимир Гноевский стал одним из тех, кто удержался в своем кресле после приезда Андрея Владимировича из Москвы, хотя к нему у нового главы региона было много вопросов. Но вот после выборов он сам решил не задерживаться в "белом доме".

- Он не очень хочет быть чиновником. Однако отрасль на совсем не покидает. О его назначении скоро узнаем, - сообщил Андрей Чибис во время презентации нового состава правительства.

Сотрудники министерства попрощались с руководителем, который стоял у руля ведомства с апреля 2013 года, видео на песню Лободы InstaDrama, которое разместили в официальном аккаунте в Instagram.

- Сегодня мы перелистываем страницу нашей истории. До свидания, Владимир Николаевич! Спасибо за совместную работу! - подписали уже бывшие коллеги ролик.

Владимир Гноевский_Лобода.Видео: www.instagram.com/minenergo_murman

ИСТОЧНИК KP.RU

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