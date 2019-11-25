2019-11-25T09:49:53+03:00
Добрые дела

Губернатор Мурманской области объявил благодарность жителю Полярного, который спас ребенка от собак

По словам северян, Евгений Шломин отказался принимать награду от главы ЗАТО Александровск
Елена МОЛОДЦОВА
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Евгению Шломину Андрей Чибис объявил благодарность.Евгению Шломину Андрей Чибис объявил благодарность.
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Вполне предсказуемо ситуацию в Полярном обсудили на оперативном совещании у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Напомним, за три дня в городе сразу три ребенка пострадали от зубов бродячих собак. Сначала стая напала на 8-летнюю девочку, которая шла в школу – ребенок отделался сильным испугом. Затем свора набросилась на мальчика, который катался с горки – его лопатой у псов отбил местный житель Евгений Шломин, а спустя несколько часов на помощь детям, на которых накинулись животные, пришла женщина.

- Я только и слышу бравые доклады, но ситуация не меняется. Мне нужны конкретные предложения, чтобы численность бездомных животных – а это около 2000 особей – в муниципалитетах сократилась. Необходимо реагировать на каждый подобный случай. Этого в Полярном не было. Молодого человека, который спас ребенка, найти и объявить благодарность от моего имени, - отметил Андрей Чибис.

По словам Юрия Косиди, благодаря которому и стало известно имя героя, Евгений Шломин отказался принимать благодарность из рук главы ЗАТО Александровск Семена Каурова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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