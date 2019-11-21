2019-11-21T14:16:28+03:00
Происшествия

В Туломе 13 домов и детский сад остались без отопления

На котельной отключили электроснабжение
Елена МОЛОДЦОВА
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Тулому оставил без тепла скачок электричества. Фото: Кольский районТулому оставил без тепла скачок электричества. Фото: Кольский район
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В Мурманской области одна коммунальная авария происходит за другой. Напомним, на этой неделе энергетикам пришлось восстанавливать электроснабжение в Островном и Африканде. А теперь без света осталась котельная в Туломе.

- В 12.05 21 ноября поступила информация об отключении электроснабжения на котельной в Туломе. В результате отключения без теплоснабжения и горячей воды остались 6 социально-значимых объектов, в том числе и детский сад №16, и 13 домов, 2100 человек, в том числе, 583 детей. Проводятся аварийно-восстановительные работы, -сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службе Кольского района, из-за перебоев электричества сработала автоматика и отключила сетевые насосы, дополнительно выдавило прокладку под задвижкой. Сейчас на теплопункте экстренно устраняют аварию. Как только работы закончатся, энергетиков попросят вновь включить электричество. К слову, на котельной три котла и один точно должен запуститься, а значит, замерзнуть жители Туломы не успеют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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