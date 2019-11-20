В Островном вернули свет от основной ЛЭП спустя восемь часов

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-20T14:35:50+03:00

Каждое лето энергетики меняют здесь около 30-50 километров проводов, но аварий все равно не удается избежать

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Линия электропередач Л-177, которая идет по побережью в ЗАТО Островном и питает этот самый отдаленный город Мурманской области, энергетики по праву называют легендарной. Ее протяженность 199,7 километров. Каждый год энергетики в плановом порядке в течение 20 дней меняют по 30-50 километров проводов, но аварий все равно избежать не удается. Что поделать?! Ветра на побережье такой силы, что ни какие кабели не выдерживают.

Напомним, 19 ноября в 10:00 в Островном отключился свет, и город перевели на резервные источники питания. К слову, на дизель-генераторах в случае ЧП местные жители смогут прожить 14 дней.

- На место вылетела наша ремонтная бригада. Аварию устранили и ЗАТО Островной переключили на основную схему в 17:55, - сообщили в пресс-службе Мурманский филиал «Россети Северо-Запад».

ИСТОЧНИК KP.RU