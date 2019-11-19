2019-11-19T11:19:19+03:00
Происшествия

Островной остался без света

Выяснять причину внештатной ситуации уже вылетел вертолет ремонтной бригады
Елена МОЛОДЦОВА
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Питать Островной пока будут резервные дизель-генераторы.Питать Островной пока будут резервные дизель-генераторы.Фото: Нигина БЕРОЕВА
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- Уроков не будет! Электричеством кончилось! Именно эта фраза должна была прозвучать утром 19 ноября в самом отдаленном населенном пункте Мурманской области ЗАТО Островном.

- В 10:00 поступила информация от диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы ЗАТО Островной о том, что произошло отключение электроснабжения. Без света остались 21 жилой дом, 422 квартиры, 1784 человека, из которых 317 детей, - сообщила пресс-службы МЧС по Мурманской области.

В 11:00 в Островной вылетел вертолет с ремонтной бригадой, чтобы выяснить причину отключения электроснабжения и оперативно устранить ее.

- Сейчас идет подключение к трем дизель-генераторам, которые будут питать город до устранения аварии. Запас топлива есть на 14 дней. Поэтому совсем скоро занятия в школе и детском саду буду возобновлены в штатном режиме, - сообщили «КП» в администрации ЗАТО Островной.

К слову, топлива хватит на две недели, если температура на улице не начнет понижаться. Сейчас в Островном как и в Мурманске термометры показывают легкий минус, а ветер дует со скоростью 18 метров в секунду. Кстати, для это населенного пункта это, совсем не сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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