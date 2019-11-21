2019-11-21T09:45:35+03:00
Происшествия

Африканда из-за обрыва линии электропередач на 12 часов осталась без света

Тепло и вода в дома подавались благодаря передвижной электростанции
Елена МОЛОДЦОВА
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К счастью, большая часть времени, что Африканде была без света, пришлось на ночь, когда люди спали.К счастью, большая часть времени, что Африканде была без света, пришлось на ночь, когда люди спали.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Не успели энергетики восстановить электроснабжение по основной схеме в ЗАТО Островной, как оборвало линию электропередач в Африканде. В 18:40 20 ноября поселок погрузился во тьму, а заодно остался без основных благ цивилизации: отопления и воды. Правда, прибывшая на место аварии бригада обещала, что устранит неполадки в течение двух часов.

- Ситуация держалась на особом контроле, был введен в режим повышенной готовности. Африканду-1 подключили от подстанции РЖД. Насосная группа электрокотельной в Африканде-2 запитана от передвижной электростанции. Циркуляция в теплосети восстановлена. Ожидаем завершение восстановительных работ ремонтной бригады МРСК на высоковольтной линии и возобновления электроснабжения поселка по штатной схеме, - рассказал, как разрешали непростую ситуацию, глава Полярных Зорь Максим Пухов.

Увы, устранить обрыв оказалось не так просто. Вместо обещанных двух часов энергетики провозились с ликвидацией аварии 12 часов. Только в 6:40 21 ноября Африканду подключили по основной схеме.

- Две бригады оперативно начали ремонтные работы на ЛЭП. На время их проведения в поселок был направлен дизель-генератор для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов по временной схеме. Сейчас потребители получают электроэнергию в полном объеме, - сообщили в пресс-службе Мурманский филиал «Россети Северо-Запад».

Сообщить об отключениях электроэнергии можно на «горячую линию» «Россети Северо-Запад» по телефону 8-800-333-02-52 или на портале «Светлая страна».

ИСТОЧНИК KP.RU

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