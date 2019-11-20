2019-11-20T09:48:20+03:00
Происшествия

В жилом доме Мурманска предотвратили взрыв газа

На кухне воспламенилась газовая труба, из пятиэтажки эвакуировали 62 человека
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
В доме №4 на улице Подстаницкого воспламенилась газовая труба. Фото: GoogleВ доме №4 на улице Подстаницкого воспламенилась газовая труба. Фото: Google
Изменить размер текста:

В Мурманске очень много домов с газом. После памятных событий, когда взрывы из-за голубого топлива происходили в домах № 6/1 на улице Свердлова, № 6 на улице Марата, №69/51 на улице Александра Невского, северяне стараются максимально осторожно обращаться с техникой. Но не всегда это удается.

Беда чуть не произошла в ночь с 19 на 20 ноября.

- В 4.46 по системе "112" поступил сигнал о возгорании в квартире на улице Подстаницкого, 4. На кухне открытым пламенем горела газовая труба. На место незамедлительно выехали 2 отделения 11 пожарной части Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области и автолестница, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринова.

Пока шло сражение с огнем, из двух подъездов пятиэтажки эвакуировали жильцов. Всего на улице ранним утром оказались 62 человека, в том числе 12 детей.

- Пострадали двое. 67-летний мужчина получил ожоги лица, а 42-летняя женщина - ожоги верхних дыхательных путей, - уточнил Алексей Баринов.

В 5.05 была объявлена локализация пожара на площади 10 квадратных метров, в 5.44 - ликвидация. Жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. Газовая служба поставила заглушку на трубу.

В непосредственной близости от дома, где едва не случился взрыв газа, находятся школа №44, детская городская больница

Фото: МЧС по Мурманской области

Фото: МЧС по Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По дороге на Териберку перевернулся микроавтобус с 24 китайскими туристами
В Баренцевом море на траулере умер штурман
Проверка слуха: в Ловозерских тундрах упал гражданский вертолет
Суд признал недействительным брак жительницы Мончегорска и азербайджанца ради прописки
В Мурманской области отмечают 20-летие образования мировой юстиции Российской Федерации
На строящемся кладбище под Мончегорском погибли двое рабочих
Жители многоквартирного дома в Мурманске задыхаются от плесени и живут c комарами
38-летняя мурманчанка из ревности зарезала ножом своего сожителя
«Пожалуйста, оставьте!»: Северяне отреагировали на информацию о сносе вокзала в Кировске
Главный врач Апатитско-Кировской больницы разоблачил лжеофтальмолога
На озере Имандра начали ловить корюшку
Из Мурманска будет ходить прямой поезд до Крыма
В колонию в Мурмашах прислали мобильник в сале
Жителям Умбы и Оленегорска вернули холодную воду спустя шесть часов
В Мурманске пьяный водитель перевернулся на улице Радищева
Полиция: В Мурманске наледь не падала на голову ребенка
Под Мурманском пассажиров сломавшегося автобуса бесплатно довезли проезжавшие мимо водители
Депутат Мурманской областной Думы Борис Пищулин о доходах бюджета в 2019 года: "Мы никогда такого не видели"
Островной остался без света
Бюджет Мурманской области в 2020 году будет дефицитный, а госдолг составит 19 миллиардов рублей
Икона, написанная осужденным из колонии в Мурмашах, отправится на конкурс в Москву
Недалеко от Туломы сгорел автомобиль
Житель Мурманска вырвал листы из своего уголовного дела и сжег их