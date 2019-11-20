В жилом доме Мурманска предотвратили взрыв газа

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-20T09:48:20+03:00

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В Мурманске очень много домов с газом. После памятных событий, когда взрывы из-за голубого топлива происходили в домах № 6/1 на улице Свердлова, № 6 на улице Марата, №69/51 на улице Александра Невского, северяне стараются максимально осторожно обращаться с техникой. Но не всегда это удается.

Беда чуть не произошла в ночь с 19 на 20 ноября.

- В 4.46 по системе "112" поступил сигнал о возгорании в квартире на улице Подстаницкого, 4. На кухне открытым пламенем горела газовая труба. На место незамедлительно выехали 2 отделения 11 пожарной части Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области и автолестница, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринова.

Пока шло сражение с огнем, из двух подъездов пятиэтажки эвакуировали жильцов. Всего на улице ранним утром оказались 62 человека, в том числе 12 детей.

- Пострадали двое. 67-летний мужчина получил ожоги лица, а 42-летняя женщина - ожоги верхних дыхательных путей, - уточнил Алексей Баринов.

В 5.05 была объявлена локализация пожара на площади 10 квадратных метров, в 5.44 - ликвидация. Жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. Газовая служба поставила заглушку на трубу.

В непосредственной близости от дома, где едва не случился взрыв газа, находятся школа №44, детская городская больница

Фото: МЧС по Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU