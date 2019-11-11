2019-11-11T12:01:05+03:00
Происшествия

Мурманская гимназия, поликлиника и 12 домов остались без горячей воды и отопления

Рабочие устраняют аварию на теплосети
Наталья ЛОБАНОВА
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Местным жителям придется включить обогреватель и обходиться без горячей воды, пока неполадки не устранят. Фото: Алексей Мкртчян.Местным жителям придется включить обогреватель и обходиться без горячей воды, пока неполадки не устранят. Фото: Алексей Мкртчян.
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Прошедшие выходные выдались богатыми на аварии в заполярных теплосетях. Так, в воскресенье, 10 ноября, жители нескольких домов в Никеле остались без отопления на шесть часов. В этот же день неполадки с электроснабжением произошли и в Териберке. Там без тепла осталась школа, детсад, фельдшерско-акушерский пункт и шесть домов. К счастью, обе аварии уже устранили.

А сегодня утечка на теплосети произошла в Мурманске. Жителям 12 домов придется мерзнуть в своих квартирах и обходиться без горячей воды, пока аварию не устранят. Также без отопления осталась гимназия №3 и поликлиника РЖД.

- Мурманэнергосбыт информирует, что сегодня, 11 ноября, с 11:00 и до устранения аварии не будет горячего водоснабжения и теплоснабжения в 14 домах. Причина отключения - устранение утечки на теплосети, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Мурманска.

Горячая вода и тепло сейчас отсутствует на улице Привокзальной в домах 14, 16, 17, 18, 20, 22 и 24, улице Октябрьская в доме 29, улице Володарского в домах 2/12, 2а, 2б и 1 и улице Челюскинцев в домах 14 и 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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