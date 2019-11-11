2019-11-11T10:16:38+03:00
Происшествия

В Никеле через шесть часов дали отопление в семь домов

А в Териберке сутки восстанавливали энергоснабжения котельной
Елена МОЛОДЦОВА
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Северянам пришлось померзнуть в своих квартирах.Северянам пришлось померзнуть в своих квартирах.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Воскресенье, 10 ноября, выдалось в Мурманской области морозным и богатым на коммунальные аварии. Напомним, днем из-за порыва на теплотрассе в Никеле без отопления остались семь жилых домов.

- К 20:20 восстановлено теплоснабжение по улице Советской, 11, 13 и 17, а также на улице Октябрьской, 20. Работы трубопровода в районе домов 10 и 12 по улице Советской продолжаются, но тепло в домах есть, - отрапортовали в Единой дежурно-диспетчерской службе Печенгского района.

В Никеле на ликвидацию последствий аварии на теплотрассе понадобилось шесть часов. А в Териберке, где было нарушено электроснабжение мазутной котельной, рабочим пришлось трудиться сутки. Бойлерную перевели на дизель-генератор мощностью 150 кВт, но батареи в шести многоквартирных домах все равно потеряли в температуре. Кроме того, авария коснулась школы, детского сады и фельдшерско-акушерского пункта. Только в 6:00 11 ноября удалось запустить котел и температура в теплосети начала подниматься.

- Зима в этом году наступила рано, температура скачет. Прошу внимательно относится к ситуации. Оперативно удалось устранить аварии в Никеле и Териберке. Тем не менее, руку необходимо постоянно держать на пульсе, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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