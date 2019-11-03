В Кузомени для беременной кобылы построили дом

СЕГОДНЯ 17:42 2019-11-03T14:58:46+03:00

А в разгар зимы для будущей мамы и ее жеребенка закупят еще и витамины

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Операцию по спасению кузоменских лошадок набирает обороты. Напомним, в начале осени местные жители попросили неравнодушных людей помочь им закупить корм для шести символов старинного села. Даже летом на берегу Белого моря парнокопытным непросто найти себе пропитание, а про долгую и суровую северную зиму и говорить нечего. Народ откликнулся, и семье Чуниных, взявших под опеку брошенных на произвол судьбы лошадок, удалось уже закупить 400 килограммов корма. Теперь же Яков Чунин и вовсе решил построить дом для одной из шести своих подопечных.

- Изначально я собирался строить гараж для своей технике. Но потом решил сделать его немного просторнее и отгородить участок для кобылы. Она каждую зиму ходит беременная, а в мае рожает жеребенка. Таким образом, ей будет где согреться, да и можно будет ее и малыша спокойно покормить, - рассказал «КП» Яков Чунин.

Сейчас Чунины сделали для табуна временные кормушки, чтобы понять, как удобнее обустроить пространство для своих подопечных. Но каждый раз лошадиная трапеза превращается в настоящее родео. Кони дерутся между собой и отгоняют от еды слабых – кобылу с жеребнком. Поэтому обустройство гаража с загоном значительно упростит жизнь и людям, и лошадям.

- Много корма закупать пока не стали – его и хранить особо негде, да и испортиться может. Будет привозить по мере необходимости. Также на деньги, которые нам перевели неравнодушные люди, планируем закупить в разгар зимы свежие овощи для беременной кобылы и ее жеребенка, - отмечает Яков Чунин.

ИСТОЧНИК KP.RU