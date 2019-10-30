2019-10-30T16:48:01+03:00
Общество

Завершены поиски жителя Санкт-Петербурга, который приехал в Мурманск продавать квартиру

К счастью, мужчина найден живым
Наталья ЛОБАНОВА
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Десять дней было не понятно, куда пропал петербуржец. Фото: vk.com/lizaalert_piter.Десять дней было не понятно, куда пропал петербуржец. Фото: vk.com/lizaalert_piter.
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В последнее время все чаще в Мурманской области пропадают люди. Не всех северян находят живыми, но, к счастью, некоторые поиски все же заканчиваются хорошо.

Жителя Санкт-Петербурга Дмитрия Полейчука искали в Мурманске с 19 октября. В заполярную столицу мужчина поехал, чтобы продать квартиру в доме на улице Туристов. К слову, петербуржец является специалистом по защите гостайны. Поэтому, оставалось только догадываться, не связано ли его исчезновение с профессией. Больше недели было не понятно, куда мужчина пропал. И только на днях Дмитрия нашли, живым и невредимым.

- Дмитрий Полейчук найден, жив. Благодарим всех за помощь! - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в Санкт-Петербурге.

Подробности того, где все это время был мужчина, не раскрываются.

Тем временем, в поселке Зверосовхоз сейчас ведут поиски 56-летнего Вячеслава Стародубцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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