В Мурманске устанавливают теплые скамейки

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-24T08:51:57+03:00

Первые теплые скамейки появились в Молодежном сквере рядом с МГТУ. Фото: www.citymurmansk.ru

На них будет не только уютно отдыхать - сидения с USB

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В июле этого года "Мурманские городские парки и скверы" объявили тендер на закупку для столицы Заполярья особенных скамеек. О таких северяне мечтали много лет и даже агитировали за них в соцсетях. И мнение горожан услышали.

Что же особенно в зеленых скамейках? Во-первых, они будут с подогревом. Во-вторых, с USB-разъемами - вдруг кому-то понадобится подзарядить телефон.

– Все скамейки защищены от влаги и способны выдержать температуру до – 40 градусов, – рассказал директор "Мурманских городских парков и скверов" Александр Накай. – Сегодня они установлены в "Молодежном сквере". Здесь отдыхает много студентов, которые, уверен, оценят новинку.

Напомним, именно в этом сквере были установлены уникальные для Мурманска светящиеся скамейки.

Скоро теплые места для отдыха появятся в сквере на улице Зои Космодемьянской, на Пяти Углах и около велодорожек, расположенных на Семеновском озере.

ИСТОЧНИК KP.RU