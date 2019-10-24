В Мурманске устанавливают теплые скамейки
В июле этого года "Мурманские городские парки и скверы" объявили тендер на закупку для столицы Заполярья особенных скамеек. О таких северяне мечтали много лет и даже агитировали за них в соцсетях. И мнение горожан услышали.
Что же особенно в зеленых скамейках? Во-первых, они будут с подогревом. Во-вторых, с USB-разъемами - вдруг кому-то понадобится подзарядить телефон.
– Все скамейки защищены от влаги и способны выдержать температуру до – 40 градусов, – рассказал директор "Мурманских городских парков и скверов" Александр Накай. – Сегодня они установлены в "Молодежном сквере". Здесь отдыхает много студентов, которые, уверен, оценят новинку.
Напомним, именно в этом сквере были установлены уникальные для Мурманска светящиеся скамейки.
Скоро теплые места для отдыха появятся в сквере на улице Зои Космодемьянской, на Пяти Углах и около велодорожек, расположенных на Семеновском озере.
ИСТОЧНИК KP.RU