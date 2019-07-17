В Мурманске появятся скамейки с подогревом и USB для зарядки телефонов
Один из минусов зон отдыха в Мурманске - небольшое количество скамеек. Пожилым людям, тем, кому трудно ходить или кто просто хочет отдохнуть и насладиться свежим воздухом, приходится сначала проделать непростой путь в поисках удобных мест для сидения.
А те скамейки, что есть, или пришли в печальный вид из-за неаккуратного обращения и времени, или сделаны из материалов, на которых в холод присесть не хочется.
Мурманчане в свое время предложили властям города сделать в городе теплые скамейки, на которых комфортно даже зимой. И, кажется, эту идею услышали.
Объявлен тендер на приобретение семи таких объектов. В официальной документации они звучат как "скамейка прямоугольной формы из прочного пластика с подогревом, оснащенная интеллектуальной системой управления обогревом и зарядным устройством USB". На их изготовление, доставку и установку планируют потратить 970 тысяч рублей.
Появиться чудо-скамейки, аналогичных которым нет в Мурманске, должны до 31 августа в сквере у Казначейства, что напротив МГТУ.
ИСТОЧНИК KP.RU