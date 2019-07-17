2019-07-17T09:22:26+03:00
Общество

В Мурманске появятся скамейки с подогревом и USB для зарядки телефонов

На теплые сиденья в сквере напротив МГТУ потратят почти миллион рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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Скоро мурманчане смогут сидеть на теплых скамейках, даже если погода будет промозглая.Скоро мурманчане смогут сидеть на теплых скамейках, даже если погода будет промозглая.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Один из минусов зон отдыха в Мурманске - небольшое количество скамеек. Пожилым людям, тем, кому трудно ходить или кто просто хочет отдохнуть и насладиться свежим воздухом, приходится сначала проделать непростой путь в поисках удобных мест для сидения.

А те скамейки, что есть, или пришли в печальный вид из-за неаккуратного обращения и времени, или сделаны из материалов, на которых в холод присесть не хочется.

Мурманчане в свое время предложили властям города сделать в городе теплые скамейки, на которых комфортно даже зимой. И, кажется, эту идею услышали.

Объявлен тендер на приобретение семи таких объектов. В официальной документации они звучат как "скамейка прямоугольной формы из прочного пластика с подогревом, оснащенная интеллектуальной системой управления обогревом и зарядным устройством USB". На их изготовление, доставку и установку планируют потратить 970 тысяч рублей.

Появиться чудо-скамейки, аналогичных которым нет в Мурманске, должны до 31 августа в сквере у Казначейства, что напротив МГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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