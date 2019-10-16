2019-10-16T10:27:11+03:00
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Особенную игру КВН с участием "Сборной Снежногорска" покажут 26 октября

Свое выступление северяне посвятили умершей от рака жене капитана
Мария ПАШЕНКОВА
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26 октября в 21.00 Первый канал покажет полуфинал с участием "Сборной Снежногорска". Фото: Международный союз КВН26 октября в 21.00 Первый канал покажет полуфинал с участием "Сборной Снежногорска". Фото: Международный союз КВН
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8 октября в Москве прошел второй полуфинал Высшей Лиги КВН. Эта игра стала особенной, после оглашения итогов зал аплодировал стоя. И не победителям, а "Сборной Снежногорска", которая заняла второе место.

Северяне вышли на сцену в плохом моральном состоянии. Накануне игры умерла жена капитана Сергея Жарикова Евгения. Она сгорела всего за несколько недель после того, как ей диагностировали рак четвертой стадии. Евгения начала лечение, но оно, увы, оказалось бессильно.

Сергей Жариков предложил жене, еще когда она была в больнице, отменить выступление. Но она запретила. Поэтому 8 октября команда исполнила последнюю волю подруги и выступила.

"Сборная Снежногорска" прошла в финал, который состоится 14 декабря. А 26 октября мы сможем увидеть особенный полуфинал. В 21.20 его покажет Первый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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