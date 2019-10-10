Мурманская область на втором месте в России по величине стипендий

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-10T09:39:37+03:00

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На основе данных от Минобразования сайт news.ru составил рейтинг регионов страны с самыми высокими и самыми маленькими стипендиями.

Оказалось, что в Заполярье живут одни из самых богатых студентов в России. Так, средняя академическая выплата у нас в регионе составляет 6,55 тысячи рублей. Это второй показатель по стране. Больше, чем у нас, стипендия только в Якутии - 7,18 тысячи рублей в месяц. На третьем месте - Магаданская область (6,26 тысячи рублей). В Топ-5 также вошли Республики Алтай (6,04 тысячи рублей) и Тыва (5,99 тысячи рублей).

- Вместе с тем главными аутсайдерами стали Ленинградская область (1,36 тысячи рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,82 тысячи рублей) и Кабардино-Балкария (2 тысячи рублей). Несколько лучше показатели в Астраханской (2,25 тысячи рублей) и Саратовской (2,46 тысячи рублей) областях, - сообщают авторы рейтинга.

Напомним, ранее подсчитали среднюю зарплату в Мурманске и регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU