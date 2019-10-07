Мурманск занял 12 место в России по величине зарплат

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-07T09:59:00+03:00

Северяне, по официальным данным, получают очень даже неплохо. Эх, всем бы такую зарплату! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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В последнее время статистика упорно твердит нам, что зарплата в Мурманске - очень даже привлекательная. Так, ко дню рождения столицы Заполярья Мурманстат подсчитал, что горожане получают 68,5 тысячи рублей. Ранее РИА Рейтинг и Росстата вывели, что по региону этот показатель - 53 675 рублей.

Пусть многие северяне с этими данными не согласятся, ведь для многих это доход за 2, а то и более месяца. Но статистика снова указывает - Мурманск в лидерах по величине зарплаты в стране.

Все те же эксперты РИА Рейтинг сделали новое исследование, чтобы посмотреть, в каких регионах страны очень хорошо оплачивается труд, а где не очень. В общем списке субъектов Мурманск оказался на 12 строке с показателем 62,6 тысячи рублей чистой среднемесячной зарплаты.

Самый лучший показатель у Москвы - 96,9 тысячи рублей. Следом идут Южно-Сахалинск (90,6), Салехард (88), Магадан (82,9), Петропавлоск-Камчатский (80,4), Сургут (75,8), Ханты-Мансийск (71,6), Нарьян-Мар (71,6), Якутск (65,6), Нижневартовск (64,6) и Санкт-Петербург (63,8).

Меньше всего получают жители Черкесска (26,4).

ИСТОЧНИК KP.RU