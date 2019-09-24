2019-09-24T08:58:53+03:00
Общество

Среднемесячная зарплата в Мурманской области составила 53 675 рублей

Это выше, чем средняя зарплата по стране
Мария ПАШЕНКОВА
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Среднемесячная зарплата в Мурманской области выше общероссийского показателя.Среднемесячная зарплата в Мурманской области выше общероссийского показателя.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На Крайний Север в советские годы ехали за длинным рублем. Наши зарплаты славились размером, полярками и районным коэффициентом.

Но в последнее время часто уже северяне уезжают из Мурманской области в другие регионы, чтобы заработать побольше. Хотя официальная статистика упорно твердит, что среднемесячная зарплата в нашем регионе - одна из самых высоких в стране. По данным агентства РИА Рейтинг и Росстата, она составляет 53 675 рублей. Для сравнения, по всей России этот показатель составляет 40 203 рубля.

Лидер рейтинга - Чукотский АО, где в среднем жители в месяц получают 91 310 рублей. На втором месте идет Ямало-Ненецкий АО - 90 369 рублей. На третьем месте - Москва и ее 79 535 рублей. Самая маленькая среднемесячная зарплата оказалась в Карачаево-Черкесской Республике - 22 682 рубля.

В Санкт-Петербурге зарабатывают 53 538 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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