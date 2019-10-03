Мурманск в цифрах: 40 лет - средний возраст жителей и 68,5 тыс. рублей - средняя зарплата
4 октября Мурманск отметит 103 года со дня своего образования. В Мурманскстате ко Дню города подготовили свой подарок: посчитали, с чем столица Заполярья подошла к такому возрасту.
- На начало 2019 года в областном центре проживало 292,5 тысячи человек (39 процентов населения региона), из них 134,9 тысячи мужчин и 157,5 тысячи женщин (соответственно 46 и 54 процента от общей численности городского населения). Средний возраст жителей – 40,2 года. В 2018 году родился 2901 человек, - сообщили в официальном органе статистики.
Также там посчитали, что в организациях (без учета малого предпринимательства) трудится более 40% населения города, их среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2018 год - 68,5 тысячи рублей, при том что в среднем по области – 62,3 тысячи рублей.
На одного мурманчанина приходилось 24 кв. м общей площади жилых помещений.
ИСТОЧНИК KP.RU