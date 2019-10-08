2019-10-08T17:41:58+03:00
Общество

77 лет спустя: В Североморске торжественно захоронили останки летчика Сергея Филиппова

А на месте его гибели установили памятную табличку
Елена МОЛОДЦОВА
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Сергей Красильников много лет мечтал найти место гибели своего деда и придать останки земле. Фото: Лев ФедосеевСергей Красильников много лет мечтал найти место гибели своего деда и придать останки земле. Фото: Лев Федосеев
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Сегодня с уверенностью можно сказать, что в конце истории летчика-истребителя Сергей Филиппова, который в годы Великой Отечественной войны защищал небо над Заполярьем, дописана. Напомним, пилот ЛаГГ-3 погиб 29 октября 1942 года в свой 29 день рождения. Самолет в неравном бою сбил «мессер» в районе высоты 310. А вот обломки «лажка», так его ласково называл Филиппов, поисковики нашли только в конце этого лета.

Все эти долгие годы внук разбившегося летчика Сергей Красильников пытался восстановить картину его гибели, найти обломки самолета и предать деда земле. 6 октября Сергей Красильников вместе с племянницей и поисковиками установил на месте гибели истребителя памятный знак. А сегодня на военно-мемориальном кладбище в Североморске состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков Сергея Филиппова. Проводить героя в последний путь приехали также командующий Северным флотом Александр Моисеев, епископ Североморский и Умбский Тарасий и представители регионального правительства.

Особенно символично: во время захоронения пара корабельных истребителей Су-33 отдали дань памяти погибшему герою, пролетев над кладбищем.

- Последние дни меня не покидала одна мысль, что мама с тетей не дожили до этих важных для нашей семьи событий, - делится пережитыми эмоциями Сергей Красильников. – На месте гибели я с любопытством осматривался и пытался мысленно восстановить картину тех далеких событий. От всей семьи выражаю огромную благодарность всем, кто был причастен к этой миссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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