2019-10-08T16:54:06+03:00
Происшествия

Стало известно, от чего умер мужчина у железной дороги в Мурманске

У северянина без определенного места жительства подвело сердце
Варвара РУСЛАНОВА
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Бомжа в Мурманске сгубила ишемическая болезнь сердца. Фото: СКР по Мурманской областиБомжа в Мурманске сгубила ишемическая болезнь сердца. Фото: СКР по Мурманской области
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В конце лета лицам без определенного места жительства тотально не везло. Напомним, в середине августа в Апатитах в брошенной машине обнаружили тело бомжа, который вероятно отравился просроченными продуктами. А спустя две недели у железной дороги недалеко от дома №16/1 по улице Домостроительной в Мурманске знакомый нашел бездыханным своего товарища. Увы, мужчине уже нельзя было ничем помочь - он скончался еще до того, как хижину под открытым небом пришел его друг.

- В смерти 54-летнего мурманчанина нет ничего криминального. Как показала судебно-медицинская экспертиза, он умер от ишемической болезни сердца, - сообщила «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

А вот упал ли погибшей сразу замертво, или ему стало плохо, а рядом не оказалось никого, кто бы мог помочь, так и останется неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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