2019-08-22T11:31:21+03:00
Происшествия

Погибший в Апатитах мужчина жил в заброшенной машине

Рядом с его телом следователи обнаружили сумку с просроченными продуктами и бутылку со спиртным
Варвара РУСЛАНОВА
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Просрочка и алкоголь неизветсного происхождения могли погубить47-летнего апатитчанина. Фото: Следственный комитет по Мурманской областиПросрочка и алкоголь неизветсного происхождения могли погубить47-летнего апатитчанина. Фото: Следственный комитет по Мурманской области
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Утро в Апатитах началось с переполоха правоохранительных органов. Напомним, в заброшенной машине во дворе дома №11 по улице Козлова был найден труп. Спустя несколько часов стали известны подробности инцидента.

- Мертвого мужчину в 8:40 обнаружил апатитчанин, идущий домой после ночной смены. Прохожий заметил, что в легковушке в неестественной позе сидит человек, подошел ближе и понял, что тот мертв, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Погибшим оказался 47-летний мужчина без определенного места жительства, который жил в заброшенном автомобиле все лето. Следователи не обнаружили на его теле никаких признаков насильственной смерти.

- Предварительная причина смерти, которая наступила в 06:00, – пищевое отравление. В салоне машины рядом с погибшим была обнаружена сумка с просроченными продуктами и бутылка со спиртосодержащей жидкостью неизвестного происхождения. Сейчас следователи опрашивают очевидцев и родственников погибших, - уточняют в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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