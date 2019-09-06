2019-09-06T16:10:44+03:00
Происшествия

В Мурманске у железной дороги нашли мертвого мужчину

Пока следователи не нашли признаков насильственной смерти
Варвара РУСЛАНОВА
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Тело лежало возле железной дороги. Фото: СКР по Мурманской областиТело лежало возле железной дороги. Фото: СКР по Мурманской области
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Неприятный сюрприз ждал мурманчанина без определенного места жительства, когда он пришел к их с товарищем жилье. Мужчины жили под открытым небом недалеко от железной дороги недалеко от дома №16/1 по улице Домостроительной в столице Заполярья.

- Тело знакомого без определенного места жительства обнаружил в промышленной зоне утром 6 сентября. Личность погибшего установлена – это 54-летнйи мужчина. При осмотре на его теле не обнаружено никаких телесных повреждений, указывающих на насильственную смерть, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

В ведомстве уже начали проверку. Следователи не торопятся выдвигать версии гибели мурманчанина, пока нет результатов экспертизы.

Напомним, две недели назад в Апатитах в брошенной машине обнаружили тело мужчины без определенного места жительства, который вероятно отравился просроченными продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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