2019-10-06T13:38:05+03:00
Общество

В Мурманске закончились поиски 17-летней студентки

Девушка не выходила на связь больше недели
Наталья ЛОБАНОВА
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К счастью, юную северянку нашли живой и невредимойК счастью, юную северянку нашли живой и невредимой
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Еще в конце прошлого месяца, 29 сентября, начались поиски пропавшей Полины Киреевой, которая ушла из общежития Индустриального колледжа (оно находится на улице Ушакова, 9 в Мурманске) и так и не вернулась. До сегодняшнего дня ее местоположение было неизвестно. К счастью, сейчас ее отыскали.

- Полина Киреева уже вышла на связь. Каких-либо преступных действий в отношении нее не совершалось, - пояснила «КП» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Из-за того, что девушка несовершеннолетняя, подробностей, где же она пропадала, нет.

К слову, уже не первый раз из общежития Индустриального колледжа в Мурманске пропадают студенты. Так, с 7 сентября в заполярной столице искали Анастасию Леушину. Нашли ее в другом городе: девушка была у родственников в Оленегорске. А вот жизнь другого учащегося, к сожалению, прервалась: 18 сентября 17-летний Егор Тучков ушел на учебу из этого общежития, а спустя сутки его нашли мертвым на лестничной площадке жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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