В Кандалакше украсят жилой дом граффити с лосем и медведем

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-06T11:42:31+03:00

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В Мурманской области активно разрисовывают многоэтажные дома на радость жителям. Еще летом в Мурманске ожили с помощью ярких красок скучные и серые трансформаторные будки, а на фасадах домов Кировска, Апатитов и Снежногорска появились красивые рисунки с лыжником, осенней девушкой, льдинами и северным кораблем. Были творения и на военную тематику.

Не отстает от других городов Заполярья и Кандалакша. Северяне в соцсетях поделились фотографией пятиэтажки с размеченным на ней эскизом.

- С торца дома №55 по улице Первомайской в Кандалакше можно увидеть вот такую интересную картину. По секрету скажу, что согласно проекту, многоэтажка не только «раскрасится» яркими цветами, но и «поселит» на своем фасаде образы животных. И как видим, одним из них станет лось, - уточняет автор поста в соцсети.

А через день северяне поделились фото еще одного «жителя» дома – им оказался медведь, который украсит другую стену пятиэтажного здания.

Эта новость очень порадовала местных жителей, ведь всем хочется, чтобы его дом радовал глаз и чем-то выделялся среди других.

ИСТОЧНИК KP.RU