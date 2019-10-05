2019-10-05T10:21:42+03:00
Общество

В Апатитах появилось 13,5 квадратных метров космоса

Федор Мухаметшин завершил установку керамического панно на фасаде дома №13 по улице Космонавтов
Елена МОЛОДЦОВА
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В Апатитах теперь можно закосмоселфиться. Фото: Федор МухаметшинВ Апатитах теперь можно закосмоселфиться. Фото: Федор Мухаметшин
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Ровно неделя потребовалась умельцу из Апатитов Федору Мухаметшину, чтобы преобразить фасад дома №13 по улице Космонавтов. Напомним, после создания «Арктического тупика» во дворе дома №71 по улице Строителей мастер решил создать для горожан еще один арт-объект «13 космонавтов». Самым тяжелым оказалась собрать подписи со всех жителей многоквартирного дома. Потом Федор потратил еще несколько месяцев на создание панно и неделю на его установку, но это того стоило. Труды мастера апатитчане оценили по достоинству.

- Панно получилось 4,5 на 3 метра, - рассказывает о совеем новом детище Федор Мухаметшин. – На «13 космонавтов» ушло 15 квадратных метров керамической плитки, часть досталась бесплатно от магазина, остальную приобрел на средства гранта «Проблемы города решаем вместе» и свои собственные средства.

Главным элементом панно стал машущий рукой космонавт с настоящим зеркальным скафандром, купол которого сделан из пластика со специальным покрытием. По поводу его прочности автор рассуждает философски, мол, разбить можно все, даже антивандальные остановки. Правда, пока желающих покуситься на такую красоту нет. Апатитчане пишут в соцсетях автору слова благодарности и зовут всех закосмоселфиться.

- Сам арт-объект полностью готов. Мне осталось сделать только информационную доску, но это чуть позже. Впереди обработка данных, которые собрали для нее мои друзья, - говорит Федор Мухаметшин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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