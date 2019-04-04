2019-04-04T17:40:10+03:00
Общество

В Апатитах на стене дома появится мозаичное панно «13 космонавтов»

Федор Мухаметшин, чтобы подарить родному городу еще один арт-объект, прошел семь кругов бюрократического ада
Елена МОЛОДЦОВА
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Вот такой космонавт совсем скоро появится в Апатитах. Фото: Федор МухаметшинВот такой космонавт совсем скоро появится в Апатитах. Фото: Федор Мухаметшин
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Чтобы создать в современном мире что-нибудь доброе и светлое, надо иметь очень большое желание - по-другому «чисто формальные» бюрократические препоны не преодолеть. Вот и житель Апатитов Федор Мухаметшин, решивший подарить городу второй свой арт-объект, едва не сошел с дистанции, получая согласие от жильцов дома №13 на улице Космонавтов.

- Я не теряю надежды немного раскрасить наш город. Для новой работы выбрал еще одну серую кирпичную стену в центре города. Мне захотелось связать название улицы, на которой находится жилой дом, с космосом, поэтому на панно будет космонавт, часть земного шара с Кольским полуостровом и, чтобы добавить немного юмора, с краю будет добродушный зеленый человечек, - рассказывает о новой работе Федор.

Проект уже поддержали в администрации на конкурсе «Проблемы города решаем вместе», где инициативный северянин получили небольшой грант, на который закупил материалы. А вот следующий месяц мужчина получал одобрение 2/3 жильцов дома №13 и в какой-то момент был даже готов отказаться от своей затеи, но, к счастью, желание творить победило.

- Уже готов эскиз панно, закуплена и набита керамическая плитка. Еще предстоит подготовить зеркальный купол для скафандра космонавта. Надеюсь, закончить установку арт-объекта к середине июня, - делится планами мастер.

Напомним, в прошлом году благодаря стараниям северянина на стене трансформаторной подстанции, что во дворе дома №71 по улице Строителей, появился «Арктический тупик».

ИСТОЧНИК KP.RU

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