Где в Мурманской области найти «Арктического тупика»

СЕГОДНЯ 15:32 2018-08-22T15:31:05+03:00

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Ни для кого не секрет, что Мурманску и окружающим его городам не хватает красок. Зачастую пасмурное лето и полярная ночь не способствуют хорошему настроению, а ведь так хочется, чтобы в жизни было больше позитива.

Житель Апатитов Федор Мухаметшин решил разнообразить будни своих земляков и создал на стене трансформаторной подстанции, что во дворе дома №71 по улице Строителей, арт-объект «Арктический тупик».

- Я творческий человек, и серость наших городов давит на меня. Мне захотелось создать яркий арт-объект – не просто финтифлюшку, а чтобы напрямую был связан с Мурманской областью. Вот так и пришла идея изобразить на мозаичном панно птицу тупика, которая обитает в наших краях, - признается Федор Мухаметшин.

У мужчины своя мастерская по изготовлению эксклюзивных предметов интерьера. Когда-то аналогичное панно на заказ он делала для знакомой художницы Натальи Соболевой и подробно изучал информацию об объекте, который предстояло изобразить. Тупик запал в душу мастеру, и он решил создать подобный арт-объект, но в более масштабном исполнении. И работа закипела.

Создавать "Арктического тупика" помогали всем миром: одни приносили материалы, другие участвовали в установке панно. Фото: Из личного архива Федора Мухаметшина

- На панно ушло 30-40 бутылок синего стекла и два месяца работы в свободное от основной деятельности и быта время, а еще некоторое количество керамической плитки. С материалами помогли друзья-знакомые и пользователи соцсетей. Я просто кидал клич в Интернете и люди откликались, - рассказывает мастер.

Причем делали это охотно и с формулировкой «для хорошего дела не жалко». В итоге мозаичное панно размером 2,9 на 2,2 метра было готово … еще полтора года назад. Федору Мухаметшину в девять раз больше времени понадобилось, чтобы согласовать размещение арт-объекта с властями и энергетиками. В итоге решению вопроса поспособствовали местные депутаты Алексей Чуфырев и Александр Собакин. И теперь панно «Арктический тупик» каждый день радует жителей дома №71 по улице Строителей и случайных прохожих. Правда, работа над этим арт-объектом еще не закончена.

- Рядом с мозаичным изображением тупика должна быть информационная доска. Сейчас дорабатывается ее дизайн, а вот на изготовление надо искать деньги или пробовать договариваться через друзей. Этот вопрос пока не решен, но я надеюсь установить табличку в ближайшее время, - отмечает Федор Мухаметшин.

К слову, на достигнутом креативный и предприимчивый апатитский мастер останавливаться не собирается. В запасе у него много идей, как растворить серость будней своих земляков. Так что впереди у Федора Мухаметшина реализация творческих планов напополам со штурмом бюрократических препон.