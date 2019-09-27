2019-09-27T10:45:37+03:00
Общество

В Полярном 40-летний мужчина портит граффити, которые создает местный художник

Чтобы исправить секундный порыв вандала, Сергей Берсенев тратит в день по два-три часа
Елена МОЛОДЦОВА
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Прекрасного "Ирбиса" вандалы уничтожили безвозвратно. Фото: Сергей БерсеневПрекрасного "Ирбиса" вандалы уничтожили безвозвратно. Фото: Сергей Берсенев
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Не только арт-объектам апатитского кузнеца Никиты Безматерных достается от рук вандалов, страдает от этого и граффити художника их Полярного Сергея Берсенева.

- Объектов, разрисованных мной, уже очень много. Даже иногда забываю, где и какие рисунки у меня, - признается Сергей Берсенев.

Людям творчество земляка, придающее городу особенный колорит, нравится. Правда, как выяснилось, далеко не всем. Находятся те, кто портят созданные художником граффити.

- Каждый раз, видя, такие «художества» испытывают злость и разочарование в людях. Не ценится, конечно, ничего сейчас. Восемь-десять часов работы и затраты в 10 тысяч рублей все сводится на нет за 10 секунд, - говорит собеседник «КП». – За две недели три раза только один пришлось перерисовывать. Каждый раз на это уходит два-три часа времени и три тысячи рублей.

Правда, исправить дело рук вандалов можно не всегда. «Ирбиса», например, они безвозвратно уничтожили своими «художествами». Все это время Сергей Берсенев, как и многие другие, был уверен, что испорченные граффити – результат бурной деятельности подростков.

- Во время вчерашней прогулки по рисункам был замечен мужчина лет 38-45 в робе как у рыболова и москитной сетке на лице. Я был в шоке, честно! Задержать не смог, так как он достал шило и сказал, что убьет меня, а подмоги, к сожалению, не было, как и средств для обезвреживания, - рассказывает о необычной встрече художник. – Может быть он даже больной, потому что бубнил что-то постоянно и его действиям я не нашел никакого объяснения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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