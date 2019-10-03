2019-10-03T13:52:11+03:00
Общество

Мурманчанам вернут легендарный магазин "Океан" с живой рыбой

Внутренняя отделка здания уже началась
Ника СВЕТЛОВА
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Магазин "Океан" в Мурманске хотят возродить. Фото:gorka51.ruМагазин "Океан" в Мурманске хотят возродить. Фото:gorka51.ru
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Магазин "Океан" - легендарное место в Мурманске. До сих пор северяне вспоминают, как ходили сюда за живой рыбой, что плавала в аквариумах, и какой большой выбор даров моря был на прилавках.

Сейчас магазин - это что угодно, но только не рыба. Здесь продают продукты, обувь, технику. Мурманчане, пользующиеся общественным транспортом, по привычки говорят, что выходят у "Океана".

Не раз заговаривали, что магазин все-таки вернут. Так, в 2009 году в Мурманск приехал и. о. главы Росрыболовства Андрей Крайний, который рассказал о планах возродить специализированные магазины с охлажденной и живой рыбой. Их фишкой могла бы стать доступная цена, ведь товар поставляют без длинной цепочки посредников.

Шли годы, но создание сети все откладывалось. Казалось, что можно уже и не ждать. Но все-таки надежда есть.

- Мы начинаем возрождение магазина "Океан" с живой и охлажденной рыбой. Сейчас - этап проектирования и ремонта, - рассказали в сети владельцы торговой точки.

Точная дата открытия пока не сообщается. Напомним, с июля в Мурманской области работает проект "Наша рыба", а в областном центре проходят ярмарки, где продают дары моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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