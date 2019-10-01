Утонувший траулер "Бухта Наездник" в Тромсё будут поднимать, а моряки готовятся ехать домой

СЕГОДНЯ 15:56 2019-10-01T16:01:06+03:00

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25 сентября в бухте Бревика Тромсё загорелся траулер "Бухта Наездник", принадлежащий Мурманскому траловому флоту. Почти сутки его пытались потушить, но безуспешно: судно затонуло прямо у берега.

На борту было 29 моряков, все они спаслись и почти не пострадали, хотя 12 человек все же обратились в первые часы ЧП в больницу. Сейчас северяне готовятся к возвращению на Родину. Как рассказали "КП" в Мурманском траловом флоте, во время пожара были уничтожены документы сотрудников, но все же разрешительные документы на пересечение границы были согласованы. Поэтому уже 2 октября экипаж "Бухты Наездник" прибудет в Мурманск.

А сам траулер пока остается под водой.

- На месте находятся представители страховой компании, в которой оформлено судно, а также представители фирм, которые будут заниматься поднятием траулера со дна. Но этот процесс не быстрый, - рассказали в траловом флоте.

Напомним, историей с пожаром занимаются также следователи. Предварительная версия - беда случилась из-за сварочных работ во время ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU