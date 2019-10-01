2019-10-01T16:01:06+03:00
Общество

Утонувший траулер "Бухта Наездник" в Тромсё будут поднимать, а моряки готовятся ехать домой

На месте ЧП работают представители страховой компании
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Почти сутки пытались потушить "Бухту Наездник". Фото: NRKПочти сутки пытались потушить "Бухту Наездник". Фото: NRK
Изменить размер текста:

25 сентября в бухте Бревика Тромсё загорелся траулер "Бухта Наездник", принадлежащий Мурманскому траловому флоту. Почти сутки его пытались потушить, но безуспешно: судно затонуло прямо у берега.

На борту было 29 моряков, все они спаслись и почти не пострадали, хотя 12 человек все же обратились в первые часы ЧП в больницу. Сейчас северяне готовятся к возвращению на Родину. Как рассказали "КП" в Мурманском траловом флоте, во время пожара были уничтожены документы сотрудников, но все же разрешительные документы на пересечение границы были согласованы. Поэтому уже 2 октября экипаж "Бухты Наездник" прибудет в Мурманск.

А сам траулер пока остается под водой.

- На месте находятся представители страховой компании, в которой оформлено судно, а также представители фирм, которые будут заниматься поднятием траулера со дна. Но этот процесс не быстрый, - рассказали в траловом флоте.

Напомним, историей с пожаром занимаются также следователи. Предварительная версия - беда случилась из-за сварочных работ во время ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уехал в Женеву на сессию ООН
Жители Мурманской области напишут всероссийский экономический диктант
Убийца московского следователя жил в Мурманске
В Мурманской области собираются сократить 18 сотрудников ГИБДД
На перегоне Мурмаши – Пяйве украли три тонны железнодорожных противоугонов
Под Апатитами медведица с медвежатами перебегала дорогу
В аэропорту «Мурманск» появилось свое северное сияние и надписи на китайском
Двух нервных мурманчан задержали в Вологде с 250 граммами наркотиков
Мурманчанин ударил жену топором по голове из-за громко работающего телевизора
В Мурманской области изучат финскую кухню, проведут совместные концерты, мастер-классы и творческие встречи
Колянка за организацию подпольного казино отработает 180 часов обязательных работ
В Мурманске подросток-зацепер прокатился на лестнице троллейбуса
В Коле нерадивая мать оставила маленьких детей ночевать одних
Апатитчанин украл из супермаркета 13 ножей на сумму 7 тысяч рублей
Для лошадей из Кузомени на зиму закупили 400 килограммов корма
В Кандалакше завершились поиски пропавшего из больницы мужчины
В Кандалакше в груде металлолома обнаружили два снаряда
В Мурманске начали судить мать двоих детей, которая убила свою новорожденную дочку
Главу администрации Мурманска выберут 28 октября, а мэр примет присягу в День города
В Апатитах у здания администрации женщина за рулем сбила бабушку, а потом проехала по ней
В Мурманской области за лето отремонтировали 211 подъездов