Горевший в Тромсё мурманский траулер перевернулся и затонул
Спасти траулер "Бухта Наездника" не удалось. Напомним, судно Мурманского тралового флота горело почти сутки: пожар начался около полудня 25 сентября (по московскому времени), и до сегодняшнего утра его пытались потушить.
Норвежские экстренные службы боялись, что судно взорвется - на его борту были бочки с аммиаком. Рассматривался вариант, что "Бухте Наездника" дадут догореть самостоятельно, потому как потушить его не могли ни с суши, ни с воды.
Закончилось все печально. Как сообщает телерадиокомпания NRK, траулер перевернулся и затонул, - сейчас он лежит на дне.
- Траулер дымит меньше, но существует опасность загрязнения топливом. Службы береговой охраны находятся на месте, чтобы предотвратить возможный взрыв, - цитирует СМИ представителя полиции Уле Сэверуда.
Напомним, на борту есть топливо. Об опасности его утечки при затоплении говорили и раньше. Сейчас одна из главных задач - минимизировать загрязнение вод бухты и урон для окружающей среды.
ИСТОЧНИК KP.RU