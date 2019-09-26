2019-09-26T09:54:01+03:00
Происшествия

"На борту много аммиака": норвежцы боятся, что горящий траулер "Бухта наездник" взорвется

ЧП на мурманском судне занялись следователи
Мария ПАШЕНКОВА
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"Бухта наездник" горит уже почти сутки. Фото: ЙОРН ИНГЕ ЙОХАНСЕН/NRK"Бухта наездник" горит уже почти сутки. Фото: ЙОРН ИНГЕ ЙОХАНСЕН/NRK
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Около 11 утра по норвежскому времени (и около полудня по московскому) поступила информация, что в бухте Брейвика Тромсё горит мурманский траулер "Бухта наездник". Он принадлежит Мурманскому траловому флоту ("Норебо").

На борту было 29 членов экипажа, 12 из которых были госпитализированы с отравлением продуктами горения.

- По имеющейся информации,никто из российских граждан не пострадал в результате пожара на борту российского траулера "Бухта Наездник" в порту Тромсё. Все моряки благополучно эвакуированы с судна, - сообщили в МИД России.

От траулера шел едкий черный дым, который доходил и до жилых домов. Всех, кто находился рядом с местом ЧП, срочно эвакуировали. Около 100 местных жителей, которые жили метрах в 300 от бухты, вынуждены были провести ночь в здании мэрии. Были перекрыты близлежащие дороги.

Тушить "Бухту наездник" оказалось очень сложно. Местные экстренные службы даже не исключают, что дадут судну догореть самостоятельно. Хотя и это опасно.

- На борту много аммиака - он находится в задней части судна, и мы не контролируем огонь. Это значительно увеличивает опасность взрывов, - цитируют NRK шефа полиции Тромсё Ола Б. Сверуда.

По предварительной версии, пожар на траулере случился из-за сварочных работ. Фото: Евгений Плотников

По предварительной версии, пожар на траулере случился из-за сварочных работ. Фото: Евгений Плотников

Траулер горит почти сутки: утром 26 сентября его все еще пытаются тушить с воды. Не исключено, что судно будет тонуть, тогда появится новая угроза - утечки дизельного топлива.

Из СМИ о ЧП узнали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте. Там начали доследственную проверку.

- По предварительным данным, траулер находился в порту на ремонте. Предположительно, пожар случился во время сварочных работ. В настоящее время все члены экипажа эвакуированы, - сообщили в СКР.

Одной из причин пожара называют загоревшиеся тралы и гидравлическое масло. Случиться это могло как раз во время ремонта. Эту версию озвучили и в компании-судовладельце.

На всякий случай к "Бухте наездник" прикрепили канаты, чтобы отбуксировать траулер из дома, если все-таки произойдет взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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