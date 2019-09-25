В Норвегии горит мурманский траулер с 29 моряками на борту

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-25T14:14:59+03:00

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ЧП в порту Тромсё - здесь около 12 часов 25 сентября (по московскому времени, в норвежском городе было 11 утра) загорелся траулер "Бухта наездник", который принадлежит компании "Норебо". По данным NRK, на борту было 29 членов экипажа, 12 из которых госпитализированы с отравлением продуктами горения. В местной больнице рассказали, что точных данных о состоянии россиян нет.

По данным норвежских спасателей, четыре человека сначала считались пропавшими без вести, так как их не могли найти. Предполагалось, что они находятся на судне и борются с огнем. Местным жителям посоветовали закрыть окна в квартирах - с траулера идет сильный едкий дым.

- Пожар случился в порту Брейвика. Наблюдается сильное задымление, проводится эвакуация жителей близлежащего района, - сообщает полиция Тромсё в своем официальном Твиттер-аккаунте.

По данным с сайта "Норебо", траулер "Бухта наездник" принадлежит ПАО «Мурманский траловый флот». Судно было построено в 1991 году в Норвегии, его тип - средний рыболовный траулер морозильный типа "Стеркодер".

ИСТОЧНИК KP.RU