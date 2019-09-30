2019-09-30T15:53:35+03:00
Происшествия

После похищения пиратами мурманского моряка возбуждено уголовное дело

Следственный комитет сделает все, чтобы привлечь виновных к ответственности
Ника СВЕТЛОВА
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Почти месяц моряки с MarmaLaita находились в плену у пиратов. Фото: РИА НовостиПочти месяц моряки с MarmaLaita находились в плену у пиратов. Фото: РИА Новости
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На позапрошлых выходных случилось то, чего ждали больше месяца. Нигерийские пираты освободили моряков с судна MarmaLaita. Напомним, восемь человек были взяты в плен во время нападения в ночь с 14 на 15 августа. Из них трое, в том числе и старший механик из Мурманска Олег Дружинин, россияне.

Сейчас все мужчины уже вернулись домой. Но после передачи выкупа они не сразу полетели в родные города. Моряков допрашивали следовали - после случившегося было возбуждено уголовное дело.

- Действия указанных лиц квалифицированы следствием по части 1 статьи 227 и пунктам «а», «в», «ж» части 2 статьи 126 УК РФ (пиратство; похищение человека). Следственный комитет России принимает предусмотренные международными нормами и российским законодательством меры для установления обстоятельств этих преступлений и привлечения виновных к ответственности, — сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Это не первый раз, когда после похищения пиратами наших моряков возбуждаются уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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