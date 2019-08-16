Мурманский моряк попал в плен к нигерийским пиратам у берегов Камеруна

И снова пираты. Было время, когда новости пестрели сообщениями о захваченных судах, в том числе и российских. Но потом было затишье. А теперь мы снова читаем про такие происшествия.

В МИД России сообщили, что в ночь с 14 на 15 августа у берегов Камеруна рядом с портом Дуала пираты написали на судно "МарМалайта", принадлежащее компании MarConsult Schiffahrt, которое шло под флагом Антигуа и Барбуды. В плен попали трое россиян. По данным наших коллег, один из них - житель Мурманска Олег Дружинин. Николай Ружницкий - житель Санкт-Петербурга, Владимир Слепченко - из Владивостока.

- С ними связи на данный момент нет. Правоохранительные органы Камеруна совместно с нашим консульством сейчас пытаются связаться с теми, кто их захватил, - сообщает ФАН со ссылкой на свой источник.

Пресс-атташе российского посольства в Камеруне Гарегин Мартиросян сообщил телеканалу "Россия 24", что, скорее всего это действовали нигерийские пираты.

Всего в плен могли попасть восемь человек. Об этом сообщили в рекрутинговом агентстве "Марлоу Навигейшн Россия" в Санкт-Петербурге.

- По сообщениям Посольства России в Яунде, власти Камеруна и представители компании-судовладельца предпринимают меры по выяснению обстоятельств произошедшего. Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению российских граждан, - уточнили в МИД.

Напомним, в 2017 году в плен нигерийским пиратам попал мурманчанин Сергей Гусаров. Несколько томительных недель его судьба была неизвестна. Но, к счастью, молодой человек вернулся домой живым и невредимым.