2019-09-24T15:48:49+03:00
Общество

Освобожденный пиратами старший механик Олег Дружинин вернулся в Мурманск

В плену мужчина провел почти месяц
Ника СВЕТЛОВА
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Олега Дружинина в аэропорту "Мурманск" встречали родные. Фото: www.vesti.ruОлега Дружинина в аэропорту "Мурманск" встречали родные. Фото: www.vesti.ru
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На этих выходных пришла радостная новость - восемь моряков с судна MarMalaita были освобождены. Напомним, в ночь с 14 на 15 августа у берегов Камеруна на экипаж напали пираты. Из 12 человек на борту были захвачены восемь, причем трое - россияне. В их числе старший механик из Мурманска Олег Дружинин.

Почти месяц мужчины томились в плену в джунглях. Хотя пираты постарались сделать их заточение относительно нормальным: для этого у российской стороны потребовали удобную одежду, средства от малярии. Также моряков кормили.

Все эти недели между пиратами, дипломатами, судовладельцем и работодателем велись переговоры. Обсуждалось, какую сумму заплатят за освобождение моряков. Наконец о ней договорились. Сначала пленники улетели в Германию, затем в Москву. А уже из столицы отправились по домам. Один моряк - во Владивосток, второй - в Санкт-Петербург.

- В Мурманске встретили вернувшегося из плена россиянина. В свой родной город приехал старший механик Олег Дружинин, - сообщают "Вести".

О своем плене Олег Дружинин не рассказывает. Сейчас ему важнее провести время с семьей, которая все это время волновалась за мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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